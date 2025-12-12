Camera | martedì alle 11 scambio auguri tra presidente Fontana e Asp
Martedì 16 dicembre alle 11, nella Sala del Mappamondo di Montecitorio, si terrà lo scambio di auguri di fine anno tra il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la Stampa parlamentare. L'evento rappresenta un momento di convivialità e confronto istituzionale, segnando l'ultimo impegno del calendario parlamentare prima delle festività natalizie.
Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Martedì 16 dicembre, alle ore 11, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, si svolge il tradizionale scambio di auguri per le festività di fine anno tra il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la Stampa parlamentare. Si legge in una nota della Camera.