Cambium Networks | nuove antenne paraboliche

Il 11 dicembre 2025, Cambium Networks ha presentato una nuova linea di antenne paraboliche dedicate al backhaul nelle reti tattiche, ampliando le soluzioni offerte nel settore della difesa e sicurezza globale (GDS). Questa innovazione mira a migliorare le prestazioni e l’affidabilità delle comunicazioni in ambienti critici.

Milano 11 dicembre 2025 – Cambium Networks ha annunciato il lancio di una nuova linea di antenne paraboliche progettate per applicazioni di backhaul nelle reti tattiche, che arricchisce il portafoglio delle soluzioni in ambito Global Defense and Security (GDS). Le antenne paraboliche tattiche di Cambium Networks sono direzionali ad alto guadagno, progettate per essere riposte e trasportate in modo compatto. L'innovativo design a petali pieghevoli consente di assemblare le antenne in modo rapido e semplice senza attrezzi, anche indossando i guanti. Le antenne da 2 piedi di diametro (61 cm) utilizzano tre petali, mentre quelle da 3 piedi (91 cm) ne utilizzano quattro, ottimizzando i compromessi tra facilità di stoccaggio, assemblaggio e durata.

