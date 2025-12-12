Cambio di alloggio ERP nuove possibilità per assegnatari ad Alatri e Provincia

Dal 1° dicembre, gli assegnatari di alloggi ERP nel Comune di Alatri e nell’ATER della Provincia di Frosinone potranno presentare domanda per il cambio di alloggio. Questa novità offre nuove opportunità per coloro che desiderano modificare la propria sistemazione, previa verifica dei requisiti richiesti.

Dal 1° dicembre i regolari assegnatari di alloggi ERP di proprietà del Comune di Alatri e dell’ATER della Provincia di Frosinone avranno la possibilità di fare istanza per il cambio di alloggio, previa verifica dei requisiti idonei.La domanda può essere presentata soltanto dopo cinque anni di. Frosinonetoday.it

