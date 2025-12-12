Cambio di alloggio ERP nuove possibilità per assegnatari ad Alatri e Provincia
Dal 1° dicembre, gli assegnatari di alloggi ERP nel Comune di Alatri e nell’ATER della Provincia di Frosinone potranno presentare domanda per il cambio di alloggio. Questa novità offre nuove opportunità per coloro che desiderano modificare la propria sistemazione, previa verifica dei requisiti richiesti.
