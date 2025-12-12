Cambio al vertice della Prefettura di Frosinone | arriva Giuseppe Ranieri

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un rinnovamento al vertice della Prefettura di Frosinone, con l'arrivo di Giuseppe Ranieri. La nomina, proposta dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, fa parte di un articolato movimento di prefetti che coinvolge diverse sedi territoriali e dipartimentali.

Frosinone – Arriva il Prefetto antimafia Giuseppe Ranieri, che vanta un’intensa attività nella lotta alla criminalità organizzata - L'alto funzionario di Stato arriva dalla Prefettura di Ragusa. tunews24.it