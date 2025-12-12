Callegari diretto sugli obiettivi della Juve di Spalletti | Non basta il rientro di Bremer vanno scisse la storia e le ambizioni del club dal suo reale valore attuale

Callegari analizza gli obiettivi della Juventus sotto la guida di Spalletti, sottolineando l'importanza di mantenere un approccio realistico. Mentre il ritorno di Bremer è positivo, evidenzia come sia fondamentale distinguere tra la storia e le ambizioni del club e il suo attuale valore sul mercato. La squadra deve concentrarsi su obiettivi concreti, come la qualificazione ai playoff.

Callegari sicuro: i bianconeri devono essere realisti sull’obiettivo playoff. Bremer non basta per risolvere i problemi strutturali. Massimo Callegari, sulle pagine di Calciomercato.com, ha analizzato la situazione della Juventus in Champions League dopo la vittoria casalinga contro il Pafos, invitando il club a scindere la storia e le ambizioni dal suo reale valore attuale. Secondo l’opinionista, la Juventus deve ragionare con realismo sull’obiettivo dei playoff, che resta comunque raggiungibile. La squadra è a +3 sulla zona rossa, ma ha un cammino europeo finora contraddittorio. Callegari ha espresso un giudizio severo sulle prestazioni europee dei bianconeri, definendole spesso sul limite tra allarme e imbarazzo. Juventusnews24.com Callegari: "Questa Juve può ragionare sul centrare i playoff di Champions, ma è attesa da 2 rivali insidiose" Callegari: "Questa Juve può ragionare sul centrare i playoff di Champions, ma è attesa da 2 rivali insidiose" - com", Massimo Callegari si sofferma sulle prospettive europee della Juventus, vittoriosa in casa contro il Pafos nell'ultimo turno ... tuttojuve.com Genoa women. Domenica scontro diretto contro il Sassuolo, tutti allo Sciorba. Ore 12:30. Forza ragazze, Forza Genoa. - facebook.com Facebook "T.M.C. DI CALLEGARI MAURIZIO " - Results on X | Live Posts & Updates X.com © Juventusnews24.com - Callegari diretto sugli obiettivi della Juve di Spalletti: «Non basta il rientro di Bremer, vanno scisse la storia e le ambizioni del club dal suo reale valore attuale»

Cambiaso é scarso, un miracolato!!#Juventus #Juve #Cambiaso #seriea #ocwsport #shorts

Video Cambiaso é scarso, un miracolato!!#Juventus #Juve #Cambiaso #seriea #ocwsport #shorts Video Cambiaso é scarso, un miracolato!!#Juventus #Juve #Cambiaso #seriea #ocwsport #shorts