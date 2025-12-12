Calitri piange Natale Buscemi giovane volontario e appassionato di teatro

Calitri piange la scomparsa di Natale Buscemi, giovane volontario e appassionato di teatro, morto improvvisamente ieri pomeriggio. La comunità si unisce nel dolore per la perdita di una figura stimata e amata, il cui impegno e passione hanno lasciato un segno profondo tra i cittadini.

Ieri pomeriggio, 11 dicembre 2025, il piccolo comune di Calitri è stato scosso dalla morte improvvisa di Natale Buscemi, 30 anni, figura nota e stimata nella comunità. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un senso di vuoto tra familiari, amici e concittadini. Il sindaco e. Avellinotoday.it