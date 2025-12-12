Calice osservato speciale Le fragilità del torrente

Il torrente Calice presenta diverse criticità che richiedono attenzione. Le sue fragilità sono state evidenziate da recenti interventi, tra cui un intervento tampone per tutelare le tane di animali selvatici. La situazione richiede monitoraggi costanti e misure mirate per preservare l’ecosistema e prevenire ulteriori problematiche.

Massima attenzione sul torrente Calice che ha diverse criticità. Già effettuato un intervento tampone su tane di animali selvatici. La sistemazione complessiva dell’argine inserita nella programmazione del 2026. Il presidente del consiglio comunale Agostino Luca Ruotolo e il sindaco Luca Benesperi hanno illustrato le segnalazioni inoltrate dal Comune al Consorzio di bonifica Medio Valdarno e al Genio civile e le risposte ottenute. In seguito alle segnalazioni di cittadini preoccupati e ai sopralluoghi effettuati, Ruotolo e Benesperi, nei mesi scorsi, hanno segnalato al presidente del Consorzio Medio Valdarno e al Genio civile le numerose criticità su tutto l’argine del Calice in destra idraulica, quindi sul versante aglianese. 🔗 Leggi su Lanazione.it