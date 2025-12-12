calendesercito 2026 nel segno della storia

È stato presentato il CalendEsercito 2026 presso Palazzo Cusani, sede del Comando Militare Esercito Lombardia. L'evento ha segnato l'inizio delle attività ufficiali per il nuovo anno, mettendo in luce la storia e le tradizioni dell'Esercito Italiano attraverso un calendario ricco di immagini e approfondimenti.

A Palazzo Cusani, sede del Comando Militare Esercito Lombardia, si è svolta la presentazione del CalendEsercito 2026. L’edizione è dedicata al tema “Lo Giuro!” e richiama il momento simbolicamente più importante della vita di ogni soldato. A presentare la nuova edizione è stato il Comandante del Comando Militare Esercito Lombardia, generale di Brigata Carmine Sepe, affiancato da un cadetto della Scuola Militare “Teulié”. Il loro prezioso contributo, frutto del dialogo tra esperienza, pensiero e nuove generazioni, ha arricchito l’incontro con riflessioni e testimonianze. Nel suo discorso, il generale Sepe ha sottolineato come il giuramento rappresenti non soltanto una formula solenne, ma un impegno personale e collettivo che lega ogni militare alla Patria e ai suoi cittadini, evidenziando come il CalendEsercito 2026 ricordi a tutti che la forza dell’Esercito non risiede solo nei mezzi e nelle capacità operative, ma soprattutto nei valori che ogni soldato porta con sé: disciplina, lealtà e senso del dovere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it