Calciomercato Sassuolo Muharemovic vicino alla cessione? La società è molto chiara sul difensore neroverde

Nel mercato invernale, il Sassuolo si concentra sulle strategie di cessione e rafforzamento. Muharemovic, giovane difensore neroverde, è al centro di rumors e speculazioni, con alcune voci che lo collegano a club di prima fascia come la Juventus. Tuttavia, la società ha chiarito che al momento non ci sono trattative in corso per il suo trasferimento.

