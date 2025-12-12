Calciomercato Parma Suzuki sarà la prossima cessione dei crociati? Quella big ci prova a tutti i costi
Il calciomercato del Parma si infiamma con il possibile addio di Zion Suzuki, oggetto dell'interesse del Milan. La società rossonera monitora attentamente il giovane portiere crociato, valutando le opportunità per rinforzare la rosa a gennaio. La situazione potrebbe portare a una cessione importante per i ducali, mentre il mercato si prepara a definire nuovi scenari.
