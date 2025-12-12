Calciomercato Napoli la voce dall’Argentina | Fatta per un giovane attaccante del Boca Juniors
Il calciomercato del Napoli si arricchisce di una possibile new entry dalla Argentina. Secondo fonti dall'Argentina, il club partenopeo avrebbe raggiunto un accordo per l'acquisto di Milton Pereya, giovane attaccante classe 2008 delle giovanili del Boca Juniors. La trattativa sembra in fase avanzata, aprendo nuovi scenari per il futuro della squadra partenopea.
Il Napoli avrebbe in pugno un giovane attaccante argentino delle giovanili del Boca Juniors. Si tratta del classe 2008 Milton Pereya. L’indiscrezione è rimbalzata nelle scorse ore direttamente dal Sudamerica, ad opera di Planeta Boca Juniors.Secondo il media argentino, Pereyra entrerà a far parte. Napolitoday.itL'esperto di mercato fa il punto bmbr.cc/2bt5rzl #Calciomercato #Napoli x.comCalciomercato, Napoli e Milan pensano allo scambio Di chi si tratta?? - facebook.com facebook
CALCIOMERCATO NAPOLI: Rumors e Acquisti Confermati
Video CALCIOMERCATO NAPOLI: Rumors e Acquisti Confermati