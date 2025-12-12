Calciomercato Lazio Gila nel mirino di una rivale italiana La situazione non lascia alcun dubbio

Il calciomercato della Lazio si arricchisce di un nuovo capitolo con l'interesse dell’Inter per Mario Gila, giovane difensore centrale classe 2000. La situazione apre scenari di mercato e possibili trasferimenti, mentre le dinamiche tra le due società si intensificano. Ausilio torna all’attacco, alimentando le voci di un possibile trasferimento del calciatore.

Calciomercato Lazio, Gila nel mirino dell’Inter: Ausilio torna all’attacco Il Calciomercato Lazio registra un nuovo capitolo sul fronte delle uscite possibili: Mario Gila, difensore centrale classe 2000, torna a essere seguito con attenzione dall’Inter. Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio aveva già monitorato il giocatore la scorsa estate e, secondo quanto riportato da Tuttosport, il . Calcionews24.com

