Calciomercato Juve | visita a sorpresa alla Continassa Spalletti asso nella manica per il grande colpo della dirigenza! Novità importanti
Una visita a sorpresa alla Continassa alimenta le voci di un possibile colpo di mercato della Juventus, con Spalletti come figura chiave nella strategia della dirigenza. Novità importanti emergono dall’ambiente bianconero, suggerendo un forte interesse per potenziali acquisti che potrebbero rafforzare la rosa. Ecco tutti gli aggiornamenti sulle ultime indiscrezioni di mercato.
Calciomercato Juve: visita alla Continassa, Spalletti alleato per il grande colpo della dirigenza! Tutti gli aggiornamenti. Quello che sembrava fantamercato sta assumendo i contorni di una pista concreta e clamorosa, capace di infiammare l’asse Torino-Milano. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il matrimonio tra Davide Frattesi e l’ Inter sarebbe giunto ai titoli di coda. Il centrocampista romano vive un presente da separato in casa e ha già scelto la sua prossima destinazione: la Juventus. Dietro questa volontà ferrea c’è il desiderio di ricongiungersi con Luciano Spalletti. L’asso nella manica: il fattore Spalletti e il nuovo modulo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
L'AD DELLA JUVE SVELA IL "METODO #COMOLLI" "RedBird al Tolosa mi ha reclutato per guidare l'organizzazione con i dati. La #Juve sapeva che sarei arrivato con i dati perché quello è il modo in cui penso io, è parte del mio modo di guidare il club.
CALCIOMERCATO JUVE: Rumors e Acquisti Confermati ?