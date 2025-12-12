Calciomercato Juve Spalletti chiama Frattesi | l’agente del centrocampista è stato…

Il calciomercato della Juventus si anima con il possibile trasferimento di Davide Frattesi, il centrocampista dell’Inter che avrebbe mostrato apertura verso la società bianconera. Secondo Tuttosport, i contatti con l’allenatore Luciano Spalletti, che lo ha valorizzato in Nazionale, potrebbero essere determinanti per il suo futuro. La trattativa si prospetta come una delle più interessanti del mercato estivo.

