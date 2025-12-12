Calciomercato Juve Spalletti chiama Frattesi | l’agente del centrocampista è stato…
Il calciomercato della Juventus si anima con il possibile trasferimento di Davide Frattesi, il centrocampista dell’Inter che avrebbe mostrato apertura verso la società bianconera. Secondo Tuttosport, i contatti con l’allenatore Luciano Spalletti, che lo ha valorizzato in Nazionale, potrebbero essere determinanti per il suo futuro. La trattativa si prospetta come una delle più interessanti del mercato estivo.
Calciomercato Juve. Il futuro di Davide Frattesi torna a scaldare il mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista dell’ Inter avrebbe dato un segnale di apertura alla Juventus, complici i contatti con Luciano Spalletti, il tecnico che più di tutti lo ha valorizzato in Nazionale. Il rapporto tra i due è rimasto forte, e proprio questa sintonia potrebbe rappresentare un fattore determinante nelle riflessioni del giocatore. In nerazzurro, infatti, Frattesi sta vivendo una stagione ben al di sotto delle aspettative: spazio ridotto, minuti centellinati e un ruolo sempre più marginale nel progetto tecnico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
