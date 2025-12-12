Calciomercato Juve scenario definito in vista della finestra di gennaio | questa la situazione in chiave cessioni Cos’ha deciso Spalletti

In vista della finestra di gennaio, il mercato della Juventus si concentra principalmente sulle cessioni, con decisioni chiare dalla dirigenza e da Spalletti. La strategia prevede di non acquistare attaccanti, puntando invece su altri interventi. Jonathan David si affaccia come possibile protagonista, anche se l’attenzione rimane alta sulla Premier League, che osserva con interesse questa situazione.

Calciomercato Juve, la società non comprerà attaccanti a gennaio. Jonathan David diventa l’uomo centrale per Spalletti, ma la Premier League osserva in silenzio. Nonostante la delicata assenza di Dusan Vlahovic per infortunio, che terrà il bomber serbo lontano dai campi fino a marzo, la Juventus ha stabilito una chiara strategia per la prossima finestra di calciomercato. La dirigenza, in linea con una politica di rigore finanziario, non prevede mosse in entrata per l’attacco. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha confermato che la Juventus ha l’obiettivo di massimizzare l’utilizzo delle risorse interne, evitando spese superflue o soluzioni di breve periodo. Juventusnews24.com

#Juventus, gli agenti di #Frattesi alla Continassa: il centrocampista vorrebbe lasciare l' #Inter a gennaio [Tuttosport] #calciomercato #Juve

Christensen-Juventus, dipende da Gatti: lo scenario - In attesa di riscontri ufficiali sull'infortunio di Gatti, occhio alle possibili alternative: la Juve può puntare un grande difensore. calciomercato.it

Calciomercato Juve, cambia di punto in bianco il futuro di quel big della rosa di Spalletti! Resterà almeno fino a giugno: i dettagli - Calciomercato Juve, l’infortunio frena le trattative per quel bianconero: niente addio a gennaio, il futuro tra rinnovo e svincolo slitta a giugno Le strategie del calciomercato Juve in vista della se ... juventusnews24.com