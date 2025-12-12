Calciomercato Inter pronto lo sprint per Norton-Cuffy | lui il tassello mancante nello scacchiere di Chivu?

L'Inter accelera sul mercato per assicurarsi Norton-Cuffy, considerato il rinforzo ideale nel reparto difensivo secondo Chivu. La trattativa si intensifica con il Genoa, puntando a integrare rapidamente il giovane talento nell'organico nerazzurro e completare così l'organigramma di mercato stagionale.

Inter News 24 Il piano d’azione col Genoa. L’ Inter ha individuato il tassello mancante per completare il mosaico tattico di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome cerchiato in rosso sulla lista della spesa di Viale della Liberazione è quello di Brooke Norton-Cuffy. L’esterno inglese, attualmente in forza al Genoa, ha scalato le gerarchie superando anche il compagno di squadra Morten Frendrup. Sebbene il centrocampista danese sia un profilo molto gradito, la dirigenza nerazzurra considera la linea mediana già al completo: con sette interpreti di livello assoluto per tre maglie (da Hakan Calhanoglu a Piotr Zielinski, passando per i giovani Luka Sucic e Diouf ), un ulteriore investimento nel mezzo non è ritenuto urgente. Internews24.com

