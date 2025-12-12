Calciomercato Inter | Mlacic continua a piacere ma per la difesa si guarda anche a…

Sul calciomercato dell'Inter, Mlacic rimane un nome caldo per l'attacco, ma la società nerazzurra sta valutando anche altri profili per rinforzare la difesa. Le strategie di mercato continuano a concentrarsi su diversi obiettivi, nel tentativo di migliorare la rosa e affrontare al meglio la prossima stagione.

Inter News 24 Calciomercato Inter: Mlacic continua a piacere, ma per rafforzare la retroguardia si guarda anche ad un altro calciatore. Ecco di chi si tratta. L’edizione odierna di Tuttosport svela che l’Inter ha a disposizione un budget significativo, tra i 20 e i 24 milioni di euro, che potrebbe essere utilizzato anche nella prossima finestra di calciomercato di gennaio. Sebbene il mercato invernale sia notoriamente difficile per concludere affari, la dirigenza nerazzurra è a caccia di occasioni che possano rinforzare l’organico di Cristian Chivu immediatamente e in prospettiva. Obiettivo immediato: Mario Gila dalla Lazio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter: Mlacic continua a piacere, ma per la difesa si guarda anche a…

Buonanotte col calciomercato Le novità di oggi sull'Inter - facebook.com Vai su Facebook

#Inter, Marotta: "Rigore per il Liverpool avventato. Problema scontri diretti? Nel calcio non sempre vince la più forte" calciomercato.com/liste/inter-ma… Vai su X

Calciomercato Inter, Mlacic si può chiudere subito: Ausilio valuta il blitz - I nerazzurri vogliono acquistare il centrale per scongiurare il rischio che si crei un’asta. Scrive tuttosport.com

Mlacic, svolta decisiva? L’Inter non vuole aste e per questo sta pensando di… - Sono già ben avviati con l’Hajduk Spalato, per Branimir Mlacic, difensore centrale di 18 anni: le ultime sul suo futuro ... Riporta msn.com

CALCIOMERCATO INTER: Rumors e Acquisti Confermati

Video CALCIOMERCATO INTER: Rumors e Acquisti Confermati Video CALCIOMERCATO INTER: Rumors e Acquisti Confermati