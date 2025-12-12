Calciomercato Inter Marotta anticipa tutti | 25 milioni per il gioiello della Serie A Il piano per gennaio

L'Inter punta forte su un giovane talento della Serie A, preparando un'offerta da 25 milioni per assicurarsi il gioiello. Marotta anticipa le concorrenti con un blitz strategico e un piano per bloccare l'acquisto subito, lasciando l'attaccante in prestito fino a giugno. Ecco i dettagli sulla strategia dei nerazzurri nel calciomercato di gennaio.

La strategia dell' Inter per mantenere i vertici del calcio italiano passa non solo dalla gestione del presente, ma soprattutto dalla capacità di anticipare il futuro. La dirigenza di Viale della Liberazione, sempre attenta alle dinamiche dei talenti emergenti, sembra aver individuato il prossimo grande colpo per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, i vicecampioni d'Italia hanno deciso di rompere gli indugi e muoversi con decisione già nella prossima finestra invernale per assicurarsi le prestazioni di Giovane Santana do Nascimento.

