Calciomercato Inter LIVE | i piani per Akinsanmiro un sacrificio per Giovane? La mossa di Dumfries può cambiare tutto parla Marotta

Segui le ultime novità del calciomercato dell'Inter con aggiornamenti in tempo reale: dai piani per Akinsanmiro alle strategie legate a Dumfries, passando per eventuali sacrifici e dichiarazioni di Marotta. Tutte le trattative, indiscrezioni e incontri sono disponibili in questa diretta per rimanere sempre aggiornato sulle mosse dei nerazzurri.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: i piani per Akinsanmiro, un sacrificio per Giovane? La mossa di Dumfries può cambiare tutto, parla Marotta

Calciomercato Inter, idea Manu Koné della Roma: stallo Lookman, possibile cambio di strategia

Video Calciomercato Inter, idea Manu Koné della Roma: stallo Lookman, possibile cambio di strategia Video Calciomercato Inter, idea Manu Koné della Roma: stallo Lookman, possibile cambio di strategia

Cerca Video Caricamento del Video...

Calciomercato Inter Colpaccio da 25 milioni - facebook.com Vai su Facebook

Un'idea che piace molto! bmbr.cc/szckxgk #Calciomercato #Inter Vai su X