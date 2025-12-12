Calciomercato Inter la Juve spinge per Frattesi | fissato il prezzo
La Juventus intensifica le negoziazioni per Davide Frattesi, obiettivo di mercato ambito anche dall'Inter. Con il prezzo fissato, le trattative si fanno più intense, mentre il centrocampista si conferma tra i profili più desiderati in questa sessione di calciomercato.
Inter News 24 Calciomercato Inter: la Juventus vuole prendere Frattesi, che piace tanto a mister Luciano Spalletti. Ecco il prezzo fissato dal club nerazzurro. Quella che era solo una suggestione rischia di trasformarsi in una trattativa clamorosa. Il centrocampista romano Davide Frattesi è ai ferri corti con l’ Inter e guarda con insistenza verso Torino, individuando nella Juventus la via di fuga ideale. Protagonista indiscusso della seconda stella nerazzurra e delle recenti notti europee, il classe 1999 è finito ai margini del progetto tecnico attuale. Il motivo del suo desiderio di trasferimento ha un nome preciso: l’allenatore bianconero Luciano Spalletti, come riporta Tuttosport. 🔗 Leggi su Internews24.com
CALCIOMERCATO INTER: bomba di Natale ! Inzaghi spinge Brozovic a firmare il rinnovo !!