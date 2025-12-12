Calciomercato Inter ecco il budget per il difensore | c’è anche il nome per Gennaio

L'infortunio di Francesco Acerbi ha evidenziato la necessità di intervenire nel reparto difensivo dell'Inter, riaccendendo l'attenzione sul calciomercato invernale. Con un budget dedicato, la società valuta le opzioni per rinforzare la linea difensiva già a partire da gennaio, considerando anche nuovi nomi per potenziare la rosa.

Calciomercato Inter. L’infortunio di Francesco Acerbi ha riacceso i riflettori sulla difesa dell’ Inter, riportando alla luce la necessità di un rinforzo nel reparto arretrato. Con la finestra di mercato invernale alle porte, la società nerazzurra sta valutando attentamente le opzioni a disposizione per garantire solidità e continuità alla linea difensiva, senza stravolgere gli equilibri economici del club. Secondo Tuttosport, il Direttore Sportivo Piero Ausilio dispone di un budget compreso tra i 20 e i 24 milioni di euro per rinforzare la squadra, ma la volontà è quella di gestire con prudenza le spese. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it