Calciomercato Inter continua la ricerca dell’erede di Sommer | c’è un nome che infiamma la tifoseria!
L'Inter intensifica la ricerca del nuovo portiere dopo Sommer, con due possibili candidati che tengono alta l'attenzione dei tifosi. La società lavora per rinforzare la rosa e trovare l'erede ideale, mentre il nome che sta creando maggiore fermento tra i supporter si fa sempre più insistente. Ecco gli aggiornamenti sul calciomercato nerazzurro.
Inter News 24 Due i profili sul tavolo. La programmazione in casa Inter non conosce soste. Mentre la squadra è concentrata sulle sfide di campo, la dirigenza di Viale della Liberazione sta già gettando le basi per la rosa della prossima stagione, con una priorità assoluta: la porta. È ormai deciso, infatti, il futuro di Yann Sommer. L'esperto estremo difensore svizzero, arrivato per garantire affidabilità ed esperienza, è in scadenza di contratto e chiuderà la sua avventura a Milano al termine del campionato corrente.
