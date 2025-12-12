calcio serie c la ternana penalizzata di cinque punti come cambia la classifica

La classifica del girone B di Serie C subisce un nuovo importante cambiamento alla vigilia della penultima giornata prima della pausa natalizia, a seguito della penalizzazione di cinque punti inflitta alla Ternana. Questa decisione modifica gli equilibri in campionato, influenzando le posizioni delle squadre e le prospettive per le ultime gare del girone.

Calcio: il Potenza contro la Ternana nelle semifinali della Coppa Italia di serie C - Il Potenza affronterà la Ternana nelle semifinali della Coppa Italia di serie C "Regionale di Trenitalia", l'altra sfida sarà tra il Renate e il Latina. ansa.it

Serie C, nuova classifica del Girone B: la Ternana scivola fuori dalla zona playoff dopo il -5 - La Ternana esce dalla zona playoff a causa della seconda penalizzazione stagionale. ternananews.it

