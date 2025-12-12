Calcio serie C la Ternana penalizzata di cinque punti Come cambia la classifica

La classifica del girone B di Serie C subisce un nuovo importante cambiamento alla vigilia della penultima giornata prima della pausa natalizia, a seguito della penalizzazione di cinque punti inflitta alla Ternana. Questa decisione modifica gli equilibri in campionato, influenzando le posizioni delle squadre e le prospettive per le ultime gare del girone.

Come era plausibile la classifica del girone B della serie C subisce un nuovo scossone e proprio alla vigilia della penultima giornata prima della sosta natalizia.A farne le spese questa volta è la Ternana, che è stata penalizzata di cinque punti per irregolarità amministrative. Il provvedimento. Perugiatoday.it

