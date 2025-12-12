Calcio in lutto | mister Antonello Schwich non ce l' ha fatta

Il mondo del calcio provinciale piange la scomparsa di Antonello Schwich, morto all'età di 55 anni. Figura stimata e apprezzata, il suo addio lascia un vuoto profondo tra amici, colleghi e appassionati del settore. La sua perdita rappresenta un momento di grande tristezza per tutta la comunità calcistica locale.

Il mondo del calcio provinciale è in lutto per la morte di Antonello Schwich, scomparso a soli 55 anni.L’allenatore, che per anni ha calcato i campi di provincia allenando squadre giovanili e non solo è stato stroncato da un malore avvenuto nella serata di martedì. Dopo qualche giorno in ospedale. Casertanews.it

