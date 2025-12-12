Calcio in lutto | domani alle 10 il funerale a Fano aveva lavorato anche con Vis e Fossombrone Addio a Leonardo Profili il massaggiatore gentile

Sport.quotidiano.net | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani a Fano si terrà il funerale di Leonardo Profili, conosciuto come

È stato molto più di un massaggiatore Leonardo Profili, per tutti "Leo", scomparso all’età di 80 anni, dopo quasi mezzo secolo al servizio di società sportive della provincia. Un lavoro all’ospedale e poi via a massaggiare le gambe di giocatori, dai ragazzini ai grandi campioni, sempre con quella disponibilità, quel sorriso e quell’umanità che tutti gli riconoscevano. Aveva iniziato nella Metaurense, poi nel 1978 la chiamata all’ Alma Juventus Fano, grazie ai buoni uffici di un altro "grande" della storia granata, il dottor Manlio Pierboni, in quella società amata sino all’ultimo, tanto da tornarci mesi fa quando si è ripartiti dalla Terza categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio in lutto domani alle 10 il funerale a fano aveva lavorato anche con vis e fossombrone addio a leonardo profili il massaggiatore gentile

© Sport.quotidiano.net - Calcio in lutto: domani alle 10 il funerale a Fano, aveva lavorato anche con Vis e Fossombrone. Addio a Leonardo Profili, il massaggiatore "gentile»

calcio lutto domani 10Calcio in lutto: domani alle 10 il funerale a Fano, aveva lavorato anche con Vis e Fossombrone. Addio a Leonardo Profili, il massaggiatore "gentile» - È stato molto più di un massaggiatore Leonardo Profili, per tutti "Leo", scomparso all’età di 80 anni, dopo quasi mezzo secolo al servizio di società sportive della provincia. Lo riporta sport.quotidiano.net

Lutto improvviso in Serie A: Di Natale e Montella distrutti - Addio ad un grande ex presidente che ha fatto la storia Non è un momento semplice per il calcio italiano che ha appena perso un altro pezzo ... diregiovani.it scrive

LUTTO NEL CALCIO: UCCISO A COLPI DI ARMA DA FUOCO IL GIOCATORE 22 ENNI. SHOCK NELLO SPORT

Video LUTTO NEL CALCIO: UCCISO A COLPI DI ARMA DA FUOCO IL GIOCATORE 22 ENNI. SHOCK NELLO SPORT