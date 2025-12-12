Calcio in lutto | domani alle 10 il funerale a Fano aveva lavorato anche con Vis e Fossombrone Addio a Leonardo Profili il massaggiatore gentile

Domani a Fano si terrà il funerale di Leonardo Profili, conosciuto come

È stato molto più di un massaggiatore Leonardo Profili, per tutti "Leo", scomparso all’età di 80 anni, dopo quasi mezzo secolo al servizio di società sportive della provincia. Un lavoro all’ospedale e poi via a massaggiare le gambe di giocatori, dai ragazzini ai grandi campioni, sempre con quella disponibilità, quel sorriso e quell’umanità che tutti gli riconoscevano. Aveva iniziato nella Metaurense, poi nel 1978 la chiamata all’ Alma Juventus Fano, grazie ai buoni uffici di un altro "grande" della storia granata, il dottor Manlio Pierboni, in quella società amata sino all’ultimo, tanto da tornarci mesi fa quando si è ripartiti dalla Terza categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio in lutto: domani alle 10 il funerale a Fano, aveva lavorato anche con Vis e Fossombrone. Addio a Leonardo Profili, il massaggiatore "gentile»

Calcio in lutto, morto Leo Profili: mani d'oro per Fano e Vis Pesaro, talmente bravo che per lui non c'era derby Scomparso lo storico massaggiatore. Il funerale a Calcinelli. Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook

Lecce Calcio in lutto: è morto il vecchio capitano Miceli. E' stato vìcolto da malore mentre passeggiava a Rende. Aveva 67 anni Vai su X

Calcio in lutto: domani alle 10 il funerale a Fano, aveva lavorato anche con Vis e Fossombrone. Addio a Leonardo Profili, il massaggiatore "gentile» - È stato molto più di un massaggiatore Leonardo Profili, per tutti "Leo", scomparso all’età di 80 anni, dopo quasi mezzo secolo al servizio di società sportive della provincia. Lo riporta sport.quotidiano.net

Lutto improvviso in Serie A: Di Natale e Montella distrutti - Addio ad un grande ex presidente che ha fatto la storia Non è un momento semplice per il calcio italiano che ha appena perso un altro pezzo ... diregiovani.it scrive

LUTTO NEL CALCIO: UCCISO A COLPI DI ARMA DA FUOCO IL GIOCATORE 22 ENNI. SHOCK NELLO SPORT

Video LUTTO NEL CALCIO: UCCISO A COLPI DI ARMA DA FUOCO IL GIOCATORE 22 ENNI. SHOCK NELLO SPORT Video LUTTO NEL CALCIO: UCCISO A COLPI DI ARMA DA FUOCO IL GIOCATORE 22 ENNI. SHOCK NELLO SPORT