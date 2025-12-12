Calcio a 5 Coppa Trinacria | per il Mediatrice C5 gara casalinga contro il Godrano Five
La Coppa Trinacria apre ufficialmente la stagione di calcio a 5 a Palermo, con il Mediatrice C5 che affronta in casa il Godrano Five. Questo torneo, che coincide con il campionato provinciale di serie D, promette un weekend ricco di incontri emozionanti e sfide entusiasmanti tra le squadre partecipanti.
Pit stop per il Campionato provinciale di serie D di calcio a 5 a Palermo, è giunto il momento della Coppa Trinacria che parte con la prima giornata dei Gironi in questo weekend che si preannuncia molto interessante. La matricola terribile del presidente Nino Tuzzolino e di coach Massimo Zampardi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
