Cai Pesaro un miracolo lungo 50 anni

Il Cai Pesaro celebra cinquant'anni di passione e avventure, un percorso che ha permesso a molti di toccare le vette e vivere emozioni uniche. Tra sfide e traguardi, questa associazione ha scritto pagine importanti nel panorama escursionistico locale, dimostrando che con dedizione e entusiasmo si possono superare anche le barriere tra mare e montagna.

Toccare il cielo con un dito si può. Ma toccare i monti dal mare è più complicato. Specie quando il mare si chiama Pesaro. E i monti più vicini si chiamano Cesane. O, al limite, Carpegna. Eppure il miracolo riesce, da mezzo secolo, alla sezione pesarese del Club Alpino Italiano. Che, domani, alle 18, all'auditorium di palazzo Montani-Antaldi, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, festeggia i suoi primi cinquant'anni. In pratica, diventerà un signore di mezza età, ma con all'attivo il direttivo più giovane (forse) di sempre, presieduto da Simone Clini. Sicché il Cai Pesaro 'Lino Liuti' compirà, oltre al primo, un secondo miracolo: il parto del volume ' Tra le vette e il mare ' (foto), fortemente voluto dalla sezione e firmato dalla giornalista Elisabetta Ferri, coadiuvata nelle ricerche da Peter Kleckner.

