Cade in mare mentre pesca polpi 28enne annegato nell' Agrigentino
Un giovane di 28 anni ha perso la vita ieri notte nell'Agrigentino, annegando mentre pescava polpi. L'incidente si è verificato a Porto Empedocle, suscitando sgomento nella comunità locale. La tragedia evidenzia i rischi legati a questa attività e sottolinea l'importanza di adottare misure di sicurezza adeguate.
Un ventottenne, Angelo Piazza di Porto Empedocle (Agrigento), è morto annegato la scorsa notte mentre era intento a pescare polpi. La salma è stata già sottoposta a una primissima ispezione cadaverica da parte del medico legale. I carabinieri e il sostituto procuratore di turno si stanno occupando di accertamenti e indagini. Il giovane si sarebbe sentito male. Feedpress.meSeconda sconfitta di fila: al Via del Mare il Torino cade 2-1 dopo aver subito due reti nel giro di due minuti e averla riaperta con Adams - facebook.com FacebookAuto cade in mare nel porto di Bari: conducente in salvo sul tetto del veicolo Vai su X
Seconda sconfitta di fila: al Via del Mare il Torino cade 2-1 dopo aver subito due reti nel giro di due minuti e averla riaperta con Adams - facebook.com Facebook
Auto cade in mare nel porto di Bari: conducente in salvo sul tetto del veicolo Vai su X
Tragedia nell’Agrigentino: 28enne cade in mare mentre pesca e muore - PORTO EMEPDOCLE (AGRIGENTO) – Un ventottenne, Angelo Piazza di Porto Empedocle, comune della provincia di Agrigento, è morto annegato la scorsa notte mentre era intento a pescare polpi. livesicilia.it
Cade in mare mentre pesca polpi, muore un giovane a Porto Empedocle - La salma è stata già sottoposta a una prima ispezione cadaverica ... msn.com
Cade nel fiume Sangro mentre pesca, muore 62enne