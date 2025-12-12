Cade in mare mentre pesca polpi 28enne annegato nell' Agrigentino

Un giovane di 28 anni ha perso la vita ieri notte nell'Agrigentino, annegando mentre pescava polpi. L'incidente si è verificato a Porto Empedocle, suscitando sgomento nella comunità locale. La tragedia evidenzia i rischi legati a questa attività e sottolinea l'importanza di adottare misure di sicurezza adeguate.

Un ventottenne, Angelo Piazza di Porto Empedocle (Agrigento), è morto annegato la scorsa notte mentre era intento a pescare polpi. La salma è stata già sottoposta a una primissima ispezione cadaverica da parte del medico legale. I carabinieri e il sostituto procuratore di turno si stanno occupando di accertamenti e indagini. Il giovane si sarebbe sentito male. Feedpress.me

