Cade in mare a causa di un malore mentre pesca polpi e affoga | morto ventottenne

Tragedia a Porto Empedocle, dove un giovane di 28 anni ha perso la vita durante una battuta di pesca. Angelo Piazza, mentre cercava di catturare polpi sulla spiaggia di viale Mediterraneo, è stato colto da un malore e ha perso l’equilibrio, finendo in mare e affogando. La scena si è svolta nella notte, lasciando sgomento la comunità locale.

Tragedia sulla spiaggia di viale Mediterraneo a Porto Empedocle. Un ventottenne, Angelo Piazza, di Porto Empedocle, durante la notte, intento a pescare polpi, è caduto in mare ed è affogato. La salma, già recuperata e in corso di trasferimento verso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è.

