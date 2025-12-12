Cade dopo lo scippo in piazza Grande Due camerieri bloccano il ladro in fuga
In piazza Grande, un tentativo di scippo si è concluso con il rapido intervento di due camerieri, che hanno fermato il ladro in fuga. La loro prontezza e determinazione hanno trasformato un episodio di microcriminalità in un esempio di coraggio civile, dimostrando come il senso di responsabilità possa fare la differenza nelle situazioni di emergenza.
di Gaia Papi Il pronto intervento di due giovani camerieri ha trasformato un episodio di microcriminalità in una storia di coraggio civile. È accaduto martedì sera nel centro storico, quando un furto con strappo si è consumato in pochi secondi tra i passanti di Piazza Grande. La vittima, una donna che stava passeggiando con un’amica, ha avvertito all’improvviso un violento strattone alle spalle. Un uomo le aveva afferrato la borsa a tracolla, tentando di strappargliela con forza. La resistenza istintiva non è bastata: la donna è stata scaraventata a terra, riportando lievi ferite, mentre il ladro si è dato alla fuga imboccando i vicoli laterali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
