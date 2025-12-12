Cadde in un tombino non segnalato sulle strisce | donna risarcita con quasi 100mila euro

Una donna di 49 anni ha ottenuto quasi 100mila euro di risarcimento dopo aver subito un incidente a Arezzo nel dicembre 2022. La vittima è inciampata in un tombino non segnalato mentre attraversava sulle strisce pedonali tra via Isonzo e via Veneto, causando un infortunio grave.

Quasi 100mila euro di risarcimento a una donna di 49 anni che la vigilia di Natale del 2022 rimase vittima di un incidente ad Arezzo, inciampando in un tombino non segnalato mentre attraversava sulle strisce pedonali tra via Isonzo e via Veneto. La caduta le provocò gravi fratture alla spalla e all’omero, rendendo necessario un intervento chirurgico con l’applicazione di una placca metallica. Dopo il mancato accordo in sede stragiudiziale, la donna – assistita dagli avvocati Tommaso Scarabicchi e Cinzia Giommoni – ha citato in giudizio il Comune. Il tribunale di Arezzo ha riconosciuto la responsabilità dell’ente, respingendo le tesi difensive sul concorso di colpa, e ha stabilito un risarcimento complessivo di circa 100mila euro. Lortica.it

