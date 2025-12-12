Bye Bye Morata se ne riparla nel 2026 | Fabregas e il Como perdono il bomber

Al termine dell’ultima partita di campionato, il Como dovrà fare a meno di Álvaro Morata, uscito anzitempo dal campo. La perdita del bomber spagnolo rappresenta un duro colpo per la squadra di Cesc Fabregas, che si prepara ad affrontare i prossimi impegni senza il suo protagonista principale. La situazione si prospetta difficile per i lombardi, già sconfitto pesantemente dall’Inter.

L’attaccante spagnolo era uscito anzitempo nel corso dell’ultima partita di campionato disputata Non solo il 4-0 patito sul campo dell’ Inter di Cristian Chivu, adesso un’altra tegola si abbatte sul Como dell’allenatore Cesc Fabregas in vista dei prossimi impegni. Morata (Ansa) – Calciomercato.it Lo spagnolo non avrà, infatti, a disposizione il connazionale Alvaro Morata. Uscito al minuto 32 del match contro i nerazzurri, l’ex Juventus si è sottoposto agli esami del caso e i risultati non sono buoni. “Como 1907 comunica che il calciatore Alvaro Morata, a seguito degli esami clinici e strumentali successivi all’infortunio riportato durante l’ultima partita di campionato, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”, il comunicato ufficiale del club lariano. Calciomercato.it