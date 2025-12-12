Bye Bye Morata se ne riparla nel 2026 | Fabregas e il Como perdono il bomber
Al termine dell’ultima partita di campionato, il Como dovrà fare a meno di Álvaro Morata, uscito anzitempo dal campo. La perdita del bomber spagnolo rappresenta un duro colpo per la squadra di Cesc Fabregas, che si prepara ad affrontare i prossimi impegni senza il suo protagonista principale. La situazione si prospetta difficile per i lombardi, già sconfitto pesantemente dall’Inter.
L’attaccante spagnolo era uscito anzitempo nel corso dell’ultima partita di campionato disputata Non solo il 4-0 patito sul campo dell’ Inter di Cristian Chivu, adesso un’altra tegola si abbatte sul Como dell’allenatore Cesc Fabregas in vista dei prossimi impegni. Morata (Ansa) – Calciomercato.it Lo spagnolo non avrà, infatti, a disposizione il connazionale Alvaro Morata. Uscito al minuto 32 del match contro i nerazzurri, l’ex Juventus si è sottoposto agli esami del caso e i risultati non sono buoni. “Como 1907 comunica che il calciatore Alvaro Morata, a seguito degli esami clinici e strumentali successivi all’infortunio riportato durante l’ultima partita di campionato, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”, il comunicato ufficiale del club lariano. Calciomercato.it
Alice Campello e la crisi con Álvaro Morata ? #Verissimo