Busto Garolfo Golf inseguita dai carabinieri si schianta contro un’auto | padre e figlio di 13 anni feriti

A Busto Garolfo, nella serata dell'11 dicembre, un inseguimento tra i carabinieri e un'auto ha portato a un incidente che ha coinvolto anche un'altra vettura, causando il ferimento di un padre e di un bambino di 13 anni. L'episodio ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Busto Garolfo (Milano), 12 dicembre 2025 - Tragedia sfiorata a Busto Garolfo, ieri sera 11 dicembre, durante un inseguimento di un’auto da parte dei carabinieri. Nella concitata gimkana per le strade della cittadina del Legnanese, erano circa le 19 all'altezza di via Curiel, la Golf con al volante un uomo ricercato dai militari dell'Arma si è scontrata con una macchina a bordo della quale c'erano un 39enne e il figlio di 13 anni. Il semaforo ignorato. Scenario dell'incidente l'incrocio semaforico con via Carroccio: il conducente della Golf, inseguito dai carabinieri, non si ferma al semaforo rosso scontrandosi con la Suzuki al volante della quale c'è il 39enne, che sta sopraggiungendo in quell'istante da una strada laterale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Busto Garolfo, Golf inseguita dai carabinieri si schianta contro un’auto: padre e figlio di 13 anni feriti

