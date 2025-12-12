bus a salerno per le luci si cambia ancora

A Salerno, le regole per gli autobus turistici durante le Luci d’Artista sono state riviste nuovamente, suscitando sorpresa. Nonostante un recente bilancio positivo dell’assessore alla mobilità, una delibera approvata in assenza dello stesso modifica le disposizioni relative al passaggio e alla sosta dei mezzi turistici in città.

Tempo di lettura: 2 minuti Nonostante un bilancio positivo espresso pochi giorni fa dall’assessore alla mobilità Rocco Galdi, che aveva introdotto il nuovo dispositivo sul passaggio e la sosta degli autobus turistici in città per le luci d’artista, a sorpresa e in assenza dello stesso assessore in giunta, è stata votata una delibera che cambia nuovamente le regole per i torpedoni che portano i visitatori nel capoluogo. Una delibera sperimentale sostituita da un’altra delibera sperimentale che ha al suo interno nuovi provvedimenti per i bus turistici per la kermesse di luci d’artista. Cambia nuovamente la collocazione, anzi la modalità per permettere ai turisti di scendere dai bus e di riprenderli non in zona Orientale per poi usufruire dei servizi metropolitani messi a disposizione da RFI, ma per consentire proprio a chi arriva in città per la 20ª edizione di lucida artista di trovarsi già nel cuore di Salerno. Anteprima24.it

