Burioni sul semestre filtro di Medicina | I genitori devono invitare i figli a studiare La selezione evitata a scuola è arrivata agli esami universitari con il 66% di bocciati

Il virologo Roberto Burioni commenta il semestre filtro di Medicina, sottolineando l'importanza di incentivare i figli a studiare. Secondo lui, la selezione evitata a scuola si manifesta poi negli esami universitari, dove il 66% degli studenti viene bocciato. L'intervento si inserisce nel dibattito sulle criticità del sistema di accesso alla facoltà di Medicina.

Il virologo Roberto Burioni, docente di Virologia e Microbiologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, è intervenuto sulla polemica relativa agli esami del semestre filtro per l'accesso alla facoltà di Medicina. L'articolo . Orizzontescuola.it

Il nuovo test di Medicina genera una crisi profonda del sistema di accesso universitario. La ministra Bernini, contestata ad Atreju, ha risposto agli studenti definendoli “poveri comunisti” citando Berlusconi, scatenando dure critiche dalle opposizioni. Il semestre - facebook.com Facebook

"Sapendo che 1 metro è uguale a 100 centimetri" ecco la difficoltà di alcune domande dell'esame di fisica che ieri ha fatto strage al "semestre filtro". In un Paese oggettivamente privo di un'istruzione primaria e secondaria non può esistere uguaglianza.

Semestre filtro di Medicina, l'affondo di Burioni contro genitori e studenti: "Fateli sfogare un po', poi ditegli che le elementari sono finite" - Nuove polemiche sui test dopo la bufera sulla ministra Anna Maria Bernini, che agli studenti che l'hanno contestata ha dato dei "poveri comunisti".

Roberto Burioni 'boccia' gli studenti del test di Medicina: «Le superiori vi hanno illuso. Lamentarsi meno e studiare di più» - con la ministra Bernini che ad Atreju è stata contestata da alcuni studenti, a cui ha risposto dando ...

Perché fare ora la riforma di Medicina? - Intervista al Ministro dell'Università Anna Maria Bernini

