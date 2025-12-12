Burioni sul flop al test di Medicina | Livelli di ignoranza spaventosi

Roberto Burioni commenta il fallimento al test di Medicina, evidenziando come il problema principale sia la scarsa preparazione degli studenti, piuttosto che l’esame stesso. L’esperto sottolinea livelli di ignoranza preoccupanti e invita a riflettere sulle cause di questa situazione, richiamando l’attenzione sulla necessità di migliorare l’educazione e la cultura scientifica tra i giovani.

ABBONATI A DAYITALIANEWS «Ignoranza a livelli spaventosi: il problema non è l’esame, ma la preparazione». Roberto Burioni interviene nuovamente sulle polemiche esplose dopo il test del semestre filtro di Medicina, che ha registrato un numero record di bocciati. Il virologo sottolinea come, invece di interrogarsi sull’impegno degli studenti, molti genitori preferiscano cercare colpevoli altrove. «I genitori dovrebbero arrabbiarsi con i figli, non con ministro e governo». Secondo Burioni, è paradossale che uno studente arrivi a tentare l’ingresso a Medicina senza conoscere nozioni elementari, come «la formula chimica del sale da cucina». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Burioni sul flop al test di Medicina: “Livelli di ignoranza spaventosi”

Burioni e il flop degli studenti al test di medicina: "Livello di ignoranza spaventoso" - Sull'esito del test per il semestre filtro di Medicina, che ha visto la bocciatura di un gran numero di studenti, "un genitore normale, se il figlio che ha mantenuto e fatto studiare arr ... Da msn.com

Roberto Burioni 'boccia' gli studenti del test di Medicina: «Le superiori vi hanno illuso. Lamentarsi meno e studiare di più» - con la ministra Bernini che ad Atreju è stata contestata da alcuni studenti, a cui ha risposto dando ... Riporta msn.com

Sandra Misale e Roberto Burioni - Che Tempo Che Fa 12/03/2023

Video Sandra Misale e Roberto Burioni - Che Tempo Che Fa 12/03/2023 Video Sandra Misale e Roberto Burioni - Che Tempo Che Fa 12/03/2023