Il buono fruttifero postale smarrito può essere sostituito? In questo articolo esploriamo le procedure e le possibilità di richiedere il duplicato, fornendo indicazioni utili per chi si trova ad affrontare questa situazione. Con milioni di italiani che affidano i loro risparmi a questi strumenti, è importante conoscere i passi da seguire per tutelare il proprio investimento.

A oggi sono circa 27 milioni gli italiani che si affidano a prodotti di risparmio come i buoni fruttiferi postali e i libretti per far crescere il loro gruzzoletto. Il motivo è che sono considerati un porto sicuro per i cittadini grazie alla garanzia dello Stato Italiano e alla facilità di gestione. Proprio per questo, per decenni, è stato uno dei regali più comuni che le nonne facevano ai loro nipoti. Poste Italiane era considerata infatti un luogo sicuro dove custodire i risparmi dei più piccoli. Regalare un buono significava inoltre non solo mettere un piccolo capitale da parte ma anche insegnare il valore del denaro. Quifinanza.it

Buono fruttifero postale smarrito, si può chiedere il duplicato? Cosa fare

Buono fruttifero postale smarrito, si può chiedere il duplicato? Cosa fare - La procedura per ottenere un nuovo buono fruttifero postale non è automatica e dipende dal formato: come fare per chiedere un duplicato ... quifinanza.it

Il nuovo Buono Postale 2025 a cedola semestrale: conviene davvero investire? Ecco cosa sapere prima di comprare - Una nuova opzione di risparmio sta attirando l’attenzione di molti: il recente buono fruttifero a cedola semestrale proposto da Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti (CDP). trading.it

Save the Date – 4 Dicembre 2025 Titolo: Come nasce e come viene costruito un prodotto del risparmio postale: l’esempio del Buono Fruttifero Postale ? Data: Giovedì 4 dicembre 2025 Orario: 14:00 – 18:00 Luogo: Aula 31, Polo Viale Pindaro – Uni - facebook.com facebook