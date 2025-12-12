Buon compleanno Fiona May Dionne Warwick Sandro Baldoni

Il 12 dicembre è una giornata ricca di compleanni, con personaggi di spicco provenienti da vari settori. Celebri di oggi sono Fiona May, Dionne Warwick, Emerson Fittipaldi e molti altri, tra artisti, sportivi, politici e scienziati. Un'occasione per ricordare le personalità che contribuiscono alla nostra cultura e società.

Buon compleanno Dionne Warwick, Susanna Tamaro, Fiona May, Giancarlo Cimoli, Giancarlo Zanetti, Luciano Castellini, Emerson Fittipaldi, Massimo Mucchetti, Antonio Marcegaglia, Gianluca Maglia, Nicola Ravaglia, Tommaso Benvenuti, Fabrizio Paghera, Federica del Buono. Oggi 12 dicembre compiono gli anni: Mirella Antonione Casale, insegnante, attivista; Giorgio Perversi, ex calciatore, allenatore; Giorgio Letta, matematico; Roberto Benzi, direttore d’orchestra, pianista; Vincenzo Aquilanti, chimico; Giancarlo Cimoli, dirigente d’azienda; Dionne Warwick, cantante; Giovanna Gagliardo, giornalista, regista, sceneggiatrice; Giancarlo Zanetti, attore, regista; Mario Chiesa, politico; Livio Pepino, magistrato; Luciano Castellini, ex calciatore, allenatore; Cristina Pabst, ex slittinista; Gianni Fardin, politico; Fabio Pigliapoco, diplomatico; Emerson Fittipaldi, pilota auto; Franco Cittadino, ex calciatore, allenatore; Paolino Stanzial, ex calciatore, allenatore; Pantaleo Corvino, dirigente sportivo; Riccardo Groppali, naturalista; Renato Liprandi, attore, scrittore, drammaturgo; Elvino Echeoni, pittore, scultore; Marcello Jori, artista; Giuseppe Matteo Pirisi, politico; Raffaele Aurisicchio, politico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Fiona May, Dionne Warwick, Sandro Baldoni

FIONA birthday song – Happy Birthday to You

Video FIONA birthday song – Happy Birthday to You Video FIONA birthday song – Happy Birthday to You

Cerca Video Caricamento del Video...

Auguri di Buon Compleanno alla mia Brunella!?Sei la colonna della nostra famiglia ti amiamo! - facebook.com Vai su Facebook

Penna Bianca Buon compleanno Fabrizio! Vai su X

Buon compleanno Fiona May, Dionne Warwick, Sandro Baldoni - Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno - Scrive romadailynews.it