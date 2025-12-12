Buenos Aires | il nuovo singolo di Antonio D’Angiò
Da oggi 12 dicembre 2025 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “BUENOS AIRES”, il nuovo singolo di ANTONIO D’ANGIÒ (Matilde Dischi). Narrativamente, Buenos Aires è il primo tentativo del bambino, protagonista dell’album, di sedurre la bambina: le racconta una menzogna “affascinante”, una storia personale fatta di elementi fantastici, di ambienti grotteschi e inospitali ma, suo malgrado, ne risulta un ritratto surreale, in un ambiente sonoro dinamico, che alterna il movimento ruvido delle chitarre a momenti di buia e vertiginosa staticità digitale. Il videoclip della canzone, scritto e diretto dal regista Simone Romano, traduce in immagini le sensazioni che l’autore esprime attraverso la musica, facendone un racconto al fine di restituire forma visbile alla sostanza della musica e delle parole. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
L'ex portiere di Palermo e Catania rintracciato a Buenos Aires
Sono iniziate le riprese di "Ritorno a Buenos Aires", il nuovo film di Marco Bechis, autore di Alambrado, Hijos / Figli, La terra degli uomini rossi e Garage Olimpo.
Ritorno a Buenos Aires: iniziate le riprese del nuovo film di Marco Bechis con Adriano Giannini - Dopo una lunga pausa, durante la quale ha scritto anche un libro di memoria, Marco Bechis torna ad affrontare il tema della dittatura di cui è stato prigioniero, col film Ritorno a Buenos Aires
Ciak per 'Ritorno a Buenos Aires' nuovo film di Marco Bechis - Sono iniziate le riprese di Ritorno a Buenos Aires, il nuovo film di Marco Bechis, autore di Alambrado, Hijos
Baby K - Buenos Aires (Official Video)