Brutta caduta in bici in via per Consonno | 42enne in ospedale

Un incidente in bicicletta si è verificato oggi pomeriggio a Olginate, lungo via per Consonno. Un uomo di 42 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo una caduta durante una pedalata. La dinamica dell'incidente e le condizioni del ferito sono ancora da chiarire.

Incidente in bici lungo via per Consonno. I soccorsi del 118 sono dovuti intervenire oggi pomeriggio, venerdì 12 dicembre, nella frazione di Olginate per prestare aiuto a un uomo di 42 anni caduto mentre andava in bicicletta. L'infortunio sportivo è avvenuto lungo la ripida strada che scende.

