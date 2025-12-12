Brivido Argento Rassegna di film e premio Melani

Dario Argento, celebre regista italiano noto come il maestro del brivido, sarà insignito del Premio Marco Melani alla carriera durante la diciannovesima edizione della rassegna Brivido Argento. La cerimonia si svolgerà domani alle 21, celebrando il suo contributo al cinema horror e il suo ruolo di icona internazionale del genere.

Sarà il maestro del brivido Dario Argento, uno tra i più acclamati registi italiani nel mondo, a ricevere il Premio Marco Melani alla carriera, diciannovesima edizione, in una cerimonia che si terrà domani alle 21.30 a ingresso libero al cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Il premio sarà ritirato dalla figlia Fiore Argento, attrice, costumista e stilista, alla presenza del Sindaco di San Giovanni Valentina Vadi e dell'Assessore alla cultura Fabio Franchi. Durante la premiazione previsto anche un intervento video da parte di Dario Argento. Il Premio Marco Melani è promosso dal Comune, Casa Masaccio, in collaborazione con Associazione culturale H12 Armando Andria e Gabriele Monaco.

