Palmoli (Chieti) – Flavio Briatore ha trascorso l’infanzia a Montaldo di Mondovì, un drappello di 500 abitanti nella campagna cuneese. Figlio di insegnanti, bocciato in quinta elementare, il papà che caricava la famiglia su una 600 di quarta mano, la mamma che metteva in tavola la carne una sola volta a settimana. “Il cibo di tutti i giorni era latte e castagne – raccontò in un’intervista – Un piatto povero, che adoravo”. I ricchi? “Quando non conosci cosa c’è oltre al tuo mondo, non desideri”. Oggi, 75enne manager d’élite, Formula 1 e Crazy Pizza, testimonial della billionaire life degli ultraricchi, guarda la famiglia di Palmoli e rivede la storia sua: “Quando ero piccolo il mio bagno era sul corridoio, era sul balcone, ed ero felice lo stesso. Quotidiano.net

Briatore chiama la famiglia nel bosco: "Vi aiuto a pagare i lavori". E Al Bano: "Venite a Cellino, vi ospito io" - Palmoli, ondata di affetto per Catherine Birmingham e Nathan Trevallion: i tre figli sono in comunità protetta dal 20 novembre.