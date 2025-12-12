Briatore asfalta Landini | Dov' era quando le aziende venivano portate via dall' Italia?

Flavio Briatore critica Maurizio Landini e la Cgil, puntando il dito sulle loro azioni passate e sull'assenza di interventi durante le trasferimenti di aziende dall'Italia. Nel corso di Dritto e Rovescio, l'imprenditore mette in discussione il ruolo dei sindacati in occasione dello sciopero in programma, concentrandosi sulla loro efficacia nel tutelare il lavoro italiano.

Maurizio Landini e la Cgil finiscono nel mirino di Flavio Briatore il quale, ospite di Dritto e Rovescio, commenta l'ennesimo sciopero in programma per la giornata di oggi, venerdì 12 dicembre: stavolta è la manovra economica il motivo dell'agitazione, ma l'imprenditore vuole mettere l'accento sulle numerose occasioni in cui i sindacati non sono intervenuti per proteggere concretamente il lavoro degli italiani. "Ormai non hanno più ragione di esistere", affonda senza troppi giri di parole l'attuale executive advisor della scuderia Alpine di Formula 1, "loro dovevano scioperare quando ad esempio hanno sfilato dall'Italia aziende come la Fiat, che è andata a fare Stellantis, o la Magneti Marelli, che è andata fuori dall'Italia, loro dovevano fare sciopero allora, non adesso". Ilgiornale.it Cruciani asfalta Landini: "Parla di svolta autoritaria? Levategli il vino" - "C'è un tentativo serio di svolta autoritaria", per questo si è detto pronto a "rivoltare il Paese come un guanto". ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Briatore asfalta Landini: "Dov'era quando le aziende venivano portate via dall'Italia?"

Battibecco tra la giornalista Fusani e Meloni: È raro poterle fare domande. E lei non le risponde

Video Battibecco tra la giornalista Fusani e Meloni: È raro poterle fare domande. E lei non le risponde Video Battibecco tra la giornalista Fusani e Meloni: È raro poterle fare domande. E lei non le risponde