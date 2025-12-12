Bresh in concerto alla discoteca Five

Sabato 13 dicembre 2025, la discoteca Five ospiterà per la prima volta in regione il talentuoso rapper genovese Bresh. Con le sue canzoni coinvolgenti e le performance carismatiche, l'artista porta sul palco un concerto imperdibile per gli appassionati di musica urbana e rap. Un evento da non perdere per tutti i fan e gli amanti della scena musicale emergente.

Per la prima volta in regione sabato 13 dicembre 2025 il talentuoso cantante e rapper genovese che ha raggiunto il successo grazie alle sue canzoni coinvolgenti e alle sue performance carismatiche. La sua musica spazia dal pop al rap e ha guadagnato un grande seguito di fan sia in Italia che.

