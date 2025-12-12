Nella recente inchiesta della Procura di Milano emerge una vicenda inquietante legata alla gestione urbanistica di Brera, con un episodio che si distingue per la sua pochezza morale. La scoperta riguarda i ruderi di un antico palazzo del '700 in via Anfiteatro 7, simbolo di un degrado che mette in luce le criticità del quartiere e le ombre sulla tutela del patrimonio storico.

Hanno accoltellato Brera alle spalle, come dei vigliacchi. L’ultima “chicca” nella maxi inchiesta della Procura milanese sulla gestione urbanistica della città arriva dalla grottesca vicenda relativa ai ruderi di un antico palazzo a ringhiera del '700 di via Anfiteatro 7, nel quartiere Brera. Siamo nel quartiere che tutto il mondo ci invidia, un dedalo di strade e vicoli dal retrogusto bohemienne. E molto chic. Su quell’area, nel cuore della “vecchia Milano”, doveva sorgere la torre residenziale di lusso Unico-Brera sequestrata ieri dai pm, che contestano il solito schema: nuove costruzioni spacciate come ristrutturazioni per semplificare l’iter e pagare meno oneri. Ilgiorno.it

Brera accoltellata alle spalle - La storia del palazzo del ‘700 dichiarato abbattuto nonostante la variante urbanistica imponesse di preservarlo ... ilgiorno.it

LaPresse. . Ornella Vanoni, il feretro arriva nella chiesa di San Marco. Nel cuore di Brera, a Milano, il feretro di Ornella Vanoni è giunto davanti alla chiesa di San Marco. Ad aspettarlo, sul portone, il figlio e i nipoti. La cantante, icona della musica italiana, è sco - facebook.com facebook