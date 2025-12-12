Bremer Juventus il difensore continua a spingere per rientrare in campo il prima possibile | la tentazione di Spalletti per la partita contro il Bologna

Calcionews24.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore della Juventus, Bremer, prosegue con determinazione il percorso di recupero, desideroso di tornare in campo al più presto. La partita contro il Bologna si avvicina, e Spalletti valuta con interesse la possibilità di schierarlo titolare. Ecco le ultime novità sul centrale brasiliano e le dinamiche legate alla sua possibile convocazione.

Bremer Juventus, il difensore punta a tornare titolare contro il Bologna e Spalletti ha questa tentazione: le ultime sul centrale brasiliano Il tema Bremer Juventus torna centrale in vista della delicata sfida contro il Bologna. La vittoria in Champions League contro il Pafos ha riportato entusiasmo nell’ambiente bianconero, ma la vera partita di Luciano Spalletti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bremer juventus il difensore continua a spingere per rientrare in campo il prima possibile la tentazione di spalletti per la partita contro il bologna

© Calcionews24.com - Bremer Juventus, il difensore continua a spingere per rientrare in campo il prima possibile: la tentazione di Spalletti per la partita contro il Bologna

bremer juventus difensore continuaGleison Bremer alla Juventus: c’è o non c’è? Le ultime novità sulle condizioni del difensore - Le ultime novità sulle condizioni del difensore La domanda che si fanno tutti i tifosi della Juventus è ... Lo riporta tuttojuve.com

bremer juventus difensore continuaJuventus, Bremer è pronto: il messaggio sui social anticipa la mossa di Spalletti - Pafos due mesi dopo l’infortunio al ginocchio: ora Spalletti ha bisogno di lui ... Come scrive sport.virgilio.it

Gleison Bremer 2024 - Defensive Skills, Tackles & Goals | HD

Video Gleison Bremer 2024 - Defensive Skills, Tackles & Goals | HD