Bremer Juventus il difensore continua a spingere per rientrare in campo il prima possibile | la tentazione di Spalletti per la partita contro il Bologna

Il difensore della Juventus, Bremer, prosegue con determinazione il percorso di recupero, desideroso di tornare in campo al più presto. La partita contro il Bologna si avvicina, e Spalletti valuta con interesse la possibilità di schierarlo titolare. Ecco le ultime novità sul centrale brasiliano e le dinamiche legate alla sua possibile convocazione.

Bremer Juventus, il difensore punta a tornare titolare contro il Bologna e Spalletti ha questa tentazione: le ultime sul centrale brasiliano Il tema Bremer Juventus torna centrale in vista della delicata sfida contro il Bologna. La vittoria in Champions League contro il Pafos ha riportato entusiasmo nell’ambiente bianconero, ma la vera partita di Luciano Spalletti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com