Bremer Juve | Spalletti ha una tentazione forte Cosa può succedere tra Bologna e Roma c’è un’ipotesi che stuzzica il tecnico!

Spalletti potrebbe sorprendere con una decisione legata a Bremer, il difensore brasiliano, in vista delle prossime sfide tra Bologna e Roma. L'allenatore sembra valutare un'ipotesi che potrebbe influenzare la formazione e le strategie delle squadre coinvolte, aprendo scenari interessanti nel calendario di Serie A.

Bremer Juve: Spalletti ha questa idea in mente legata al difensore brasiliano e al possibile rientro tra Bologna e Roma. Ecco cosa ha in mente. La vittoria in Champions League contro il Pafos ha ridato ossigeno alla classifica e al morale, ma per Luciano Spalletti il vero crocevia tattico passa dall’infermeria. Archiviata la notte europea, in cui Gleison Bremer ha riassaporato l’atmosfera della gara sedendo in panchina per 90 minuti, l’attenzione si sposta sulla delicata trasferta del “Dall’Ara”. In vista di Bologna-Juve (domenica, ore 20:45), il tecnico toscano si trova di fronte a un dilemma amletico: rischiare subito il suo leader difensivo o procedere con cautela? Cuore contro ragione: la tentazione di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer Juve: Spalletti ha una tentazione forte. Cosa può succedere tra Bologna e Roma, c’è un’ipotesi che stuzzica il tecnico!

#Bremer pronto a tornare in campo Dopo aver respirato nuovamente l’atmosfera della partita contro il Pafos, il brasiliano potrebbe tornare a giocare col Bologna. Intanto sui social non nasconde il suo entusiasmo L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24. - facebook.com Vai su Facebook

#Bremer di nuovo in campo a Bologna: come cambia la #Juve dopo il turnover Champions Vai su X

Juventus, Bremer è pronto: il messaggio sui social anticipa la mossa di Spalletti - Pafos due mesi dopo l’infortunio al ginocchio: ora Spalletti ha bisogno di lui ... Si legge su sport.virgilio.it

Tutti i nodi di Spalletti: il tecnico ha in mente un’altra Juve, ma ci sono due grossi problemi - Spalletti, ereditando il timone da Tudor, non ha stravolto e non ha rivoluzionato. Si legge su corrieredellosport.it

ADANI:SPALLETTI, LOCATELLI HA SBAGLIATO METTI BREMER CAPITANO!#adani #bremer #juventus #news #perte

Video ADANI:SPALLETTI, LOCATELLI HA SBAGLIATO METTI BREMER CAPITANO!#adani #bremer #juventus #news #perte Video ADANI:SPALLETTI, LOCATELLI HA SBAGLIATO METTI BREMER CAPITANO!#adani #bremer #juventus #news #perte