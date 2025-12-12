Breaking news le 10 notizie casertane più interessanti del 12 dicembre 2025

Ecco le principali notizie del 12 dicembre 2025 a Caserta e provincia, tra cui una tragedia a Giugliano, il sequestro di locali notturni e hotel, le reazioni alle modifiche alla ZTL e gli eventi del fine settimana. Un riepilogo degli avvenimenti più rilevanti della giornata.

La tragedia di Giugliano in Campania in cui ha perso la vita un operaio di Casapesenna, il sequestro della discoteca ‘La Storia’ e dell'Hotel Belvedere a San Leucio, le reazioni alle modifiche alla ztl a Caserta e gli eventi del week end. Queste le breaking news del 12 dicembre 2025.  CronacaE’. Casertanews.it

