Brandisce una cintura in strada | frustate ai passanti parabrezza di un bus infranto

Bresciatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 21 anni è stato denunciato dopo aver provocato scompiglio in strada il 4 dicembre. Armato di una cintura, ha aggredito passanti e danneggiato un autobus di linea lungo via Nullo e via Milano, seminando paura e distruzione. L'episodio ha suscitato preoccupazione nella zona, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per mettere fine alla sua condotta violenta.

