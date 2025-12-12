Brandisce una cintura in strada | frustate ai passanti parabrezza di un bus infranto

Un giovane di 21 anni è stato denunciato dopo aver provocato scompiglio in strada il 4 dicembre. Armato di una cintura, ha aggredito passanti e danneggiato un autobus di linea lungo via Nullo e via Milano, seminando paura e distruzione. L'episodio ha suscitato preoccupazione nella zona, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per mettere fine alla sua condotta violenta.

È stato denunciato il ragazzo di 21 anni che nella serata del 4 dicembre aveva seminato il caos lungo via Nullo e via Milano, colpendo passanti e danneggiando un autobus di linea con una cintura.Momenti di paura e panico: il giovane, di origine egiziana e già noto alle forze dell’ordine per. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Serata di follia: brandisce una cintura e gira in strada a frustare i passanti Vai su X

A Pesaro un pusher, sorpreso a spacciare, ha minacciato i carabinieri urlando “Sbirri, vi buco tutti” e ha tentato di aggredirli con un coltello. La lama da 20 centimetri è stata fermata solo dalla cintura della pistola. Un episodio gravissimo! Massima solidarietà e - facebook.com Vai su Facebook