Boxe | partiti i Campionati Italiani 2025 a Trieste con i quarti

Sono iniziati a Trieste i Campionati Italiani Assoluti di boxe 2025, con i quarti di finale che hanno concluso la prima giornata al PalaChiarbola. L'evento, che si svolgerà in tre giorni, rappresenta un prestigioso appuntamento nazionale per i migliori pugili italiani, pronti a contendersi il titolo tricolore.

Si è chiusa oggi al PalaChiarbola di Trieste la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di boxe, in un formato che vede tre giorni di pugilato tutto tricolore nella città giuliana. Diversi i nomi nuovi vogliosi di mettersi in evidenza, ma quelli noti, di fatto, non si fanno vedere. Non stupisce, infatti, il numero di forfait che si sono verificati da parte dei pugili di primo piano del panorama tricolore: una questione che era già emersa negli scorsi giorni e che si conferma qui, il che lascia spazio a parecchi possibili nomi nuovi. Il programma prevede le semifinali per la giornata di domani, in unica sessione a partire dalle 14:30. Oasport.it

